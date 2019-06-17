В понедельник, 17 июня, в Киеве произошел инцидент: на новый пешеходно-велосипедный мост заехал автомобиль Mercedes Benz GL. Затем, авто скрылся в неизвестном направлении, но фотографии нарушителя успели набрать популярность в сети.

Нарушителей правил дорожного движения было найти легко - оказалось, что девушка, которая была пассажиром в Mercedes, снимала маневр водителя на видео, а позже выложила в свой Instagram.

Фото: facebook.com/makahon

Пользователи сети были шокированы поступком молодых людей и в комментариях жестко высмеяли нарушителей.

"Это он просто впечатление на девочек произвести хотел", "У девочки сейчас популярность зашкалит!", "Да..в голове у нее только ниточка, что уши держит", "Мне кажется там вся жизнь без смысловой нагрузки", "На лице сразу видно степень интеллекта" - возмущались юзеры.

В Instagram у девушки также поднялась волна негодования от ее подписчиков, ее буквально "забросали" гневными сообщениями.

Ранее сообщалось, что в Китае рухнул мост с автомобилями.