Саакашвили отказали в регистрации на парламентских выборах [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Центральная избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019. Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.
Кандидатам от партии Саакашвили отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.
"Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса", - указано в сообщении ЦИК.
Как отметила председатель Комиссии Тамара Слипачук, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года указом президента Украины от 21 мая 2019 года.
"Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Рады политической партии "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили " вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен", - отметила она.
Ранее мы писали о том, что суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.
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