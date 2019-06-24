Центральная избирательная комиссия приняла решение отказать в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, представленных в списке партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" на выборы в Раду-2019. Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.

Кандидатам от партии Саакашвили отказано в регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в одномандатном избирательном округе.

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"Также отказано в регистрации Богомазова П.С. представителем указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса", - указано в сообщении ЦИК.

Как отметила председатель Комиссии Тамара Слипачук, внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля 2019 года указом президента Украины от 21 мая 2019 года.

"Следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании Рады политической партии "Рух Новых Сил Михаила Саакашвили " вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не мог быть осуществлен", - отметила она.

Ранее мы писали о том, что суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.