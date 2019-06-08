"Мы пойдем на выборы": Саакашвили сделал заявление [ Редактировать ]
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили сделал заявление об участии партии "Рух новых сил" на досрочных выборах в Верховную Раду. Соответствующее видео политик опубликовал в своем Facebook.
"Вы призываете нас принять участие в досрочных выборах, но, как вы знаете, у нас были проблемы с регистрацией в регионах, со сбором залога. Посмотрев на всех этих старых политиков и партии, на эти договорняки, мы решили, что надо идти на выборы самостоятельно", - отметил Саакашвили.
Также, он подчеркнул, что приехал в Украину не для того, чтобы играть в политические игры, а для того, чтобы поменять что-то в старой системе.
Ранее мы писали о том, как проходило возвращение Саакашвили в Украину.
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