Плавці повторили шлях графа Монте-Кристо [ Редактировать ]
Плавці Монте-Кристо. У відкритому морі, поблизу Франції, завершився аматорський заплив, названий на честь героя однойменного роману Дюма. Учасники мали повторити знаменитий шлях втечі графа Едмона Дантеса із замку Іф.
Цьогоріч у ролі Монте-Кристо себе спробували п'ять із половиною тисяч учасників із 60 країн світу. Уперше в історії змагань перемогу отримала жінка - білоруска Наталя Макарська. Заплив заснували ще наприкінці ХХ століття. Цього року його організатори святкують 20 річницю марафону.
"На честь 20-річчя цього разу ми організували нічний заплив. Він почнеться о восьмій вечора, - коли сонце сяде за обрій, та закінчиться близько десятої. На той час плавці повинні вже дістатися Марселя. Усе задля того, щоб їм було легше. При будь-якому запливі учасники мають знати його мету, - щоб у них був стимул досягти фінішу. У нашому випадку - це аж дві цілі: відчути себе Монте-Крісто та допомогти організації, яка займається очищенням океану", - говорить Домінік Лена, організатор запливу.
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