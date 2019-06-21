"Это вообще законно?": Ани Лорак удивила новым фото [ Редактировать ]
Популярная 40-летняя певица Ани Лорак поделилась с поклонниками в Instagram новым фото. На кадре видно, какая идеальная фигура у артистки.
На опубликованном в снимке Лорак стоит у зеркала в облегающем платье с открытой спиной, подчеркивающем ее прекрасную фигуру. "Загляни в свое сердце - там ответы на все вопросы", - подписала снимок Лорак.
"Восхищаюсь вашей фигурой. Идеал женской красоты", "Какая же вы шикарная! Невероятная фигура, вы прекрасна", "Богиня", "Это вообще законно быть такой идеальной?", - пишут фанаты под фото.
Напомним, ранее сообщалось, что Нюша шокировала дерзким образом.
по теме
"Зачем так жарко": Нюша шокировала дерзким образом
Популярная 28-летняя певица Нюша в последнее время удивляет поклонников провокационными фото
Алессандра Амбросио поразила фигурой в эффектном бикини
Популярная бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с подписчиками фото с отдыха
"Не торопи время": Галкин дал Топалову ценный совет
Молодой папа Влад Топалов регулярно радует поклонников семейными фотографиями
Петросян резко отреагировал на критику в сети
Евений Петросян регулярно удивляет фанатов новыми снимками
"Резиновая кукла": Седокова снова нарвалась на критику
Популярная певица, бывшая участница "ВИА Гры" Анна Седокова снова нарвалась на критику из-за нового фото