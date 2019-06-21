Популярная 40-летняя певица Ани Лорак поделилась с поклонниками в Instagram новым фото. На кадре видно, какая идеальная фигура у артистки.

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На опубликованном в снимке Лорак стоит у зеркала в облегающем платье с открытой спиной, подчеркивающем ее прекрасную фигуру. "Загляни в свое сердце - там ответы на все вопросы", - подписала снимок Лорак.

"Восхищаюсь вашей фигурой. Идеал женской красоты", "Какая же вы шикарная! Невероятная фигура, вы прекрасна", "Богиня", "Это вообще законно быть такой идеальной?", - пишут фанаты под фото.

Напомним, ранее сообщалось, что Нюша шокировала дерзким образом.