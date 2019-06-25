С понедельника, 24 июня, в Киеве начинает расти концентрация загрязняющих веществ. Это свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.

Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта.

Напомним, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.