Загрязнение воздуха в Киеве: названа причина [ Редактировать ]
С понедельника, 24 июня, в Киеве начинает расти концентрация загрязняющих веществ. Это свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Улучшение ситуации ожидается в последние дни июня.
Начиная с 10 июня, наблюдалось постепенное накопление загрязняющих веществ, особенно диоксида азота NO2 и формальдегида. Наибольшая концентрация загрязняющих веществ наблюдается в конце недели (в пятницу), за выходные дни концентрация немного уменьшается, а начиная с понедельника снова постепенно возрастает, что свидетельствует о преимущественном влиянии автотранспорта.
Напомним, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
по теме
В Киеве на ходу вспыхнула легковушка (видео)
Во вторник, 25 июня, в Киеве на улице Бориспольской во время движения загорелся Skoda Octavia
Жуткое ДТП в Киеве: автомобиль "слетел" с дороги в столб (видео)
В результате аварии пострадали три человека
В Киеве мужчина стрелял по прохожим
В Киеве посреди улицы пьяный мужчина начал стрелять из пистолета и ранил прохожего
Троещина протестует против строительства мусорного завода
Жители Деснянского района выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине
В Киеве закроют аэропорт
В Киеве закроют аэропорт "Киев" в связи с проведением ремонтных работ взлетной полосы