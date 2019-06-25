З уругвайської в'язниці втік один із найвідоміших італійських мафіозі торговець наркотиками Рокко Морабіто. Там він із 2017 року чекав екстрадиції до Італії.

Про це повідомили в МВС південноамериканської країни. "Кокаїновий король Мілана" п'ятдесятидворічний Морабіто і троє інших ув'язнених "втекли через дірку у даху будівлі" пізно у неділю та пограбували власника сусіднього фермерського господарства.

Рокко Морабіто - свого часу очолював злочинне угруповання "Ндранґетта". Подейкують, що воно контролює до вісімдесяти процентів торгівлі кокаїном у Європі.