"Кокаїновий король" втік з в'язниці [ Редактировать ]
З уругвайської в'язниці втік один із найвідоміших італійських мафіозі торговець наркотиками Рокко Морабіто. Там він із 2017 року чекав екстрадиції до Італії.
Про це повідомили в МВС південноамериканської країни. "Кокаїновий король Мілана" п'ятдесятидворічний Морабіто і троє інших ув'язнених "втекли через дірку у даху будівлі" пізно у неділю та пограбували власника сусіднього фермерського господарства.
Рокко Морабіто - свого часу очолював злочинне угруповання "Ндранґетта". Подейкують, що воно контролює до вісімдесяти процентів торгівлі кокаїном у Європі.
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