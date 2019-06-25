Одну з найбільших вулиць Чернівців напередодні перекрили місцеві жителі та громадські активісти. Люди вимагали обіцяного ремонту п'ятикілометрової ділянки дороги. Чи почули їх чиновники та чому в місті є вулиці, які не ремонтують десятиліттями? Про все розкажуть мої колеги.

Ремонту вулиці Хотинської громадські активісти вимагають уже другий місяць. Цією дорогою курсують вантажівки у бік Прикарпаття. І саме вона веде до найбільшого місцевого ринку - Калинівського.

"Оце, що вони роблять після дощу - фльоцнуть у ту яму асфальту і все, далі поїхали. Оце ямковий ремонт у них називається. А щоб робили дорогу цю нормально, як має бути, не робилося років 40", - говорить Анна Білан, жителька Ужгорода.

Дорога в аварійному стані. По всій довжині суцільні ями та вибоїни. Водії кажуть: ремонтувати транспорт вимушені регулярно.

"Треба брати якогось джипа, брати якусь таку машину. Бо на таких машинах часто ламається".

Через ями тут часто утворюються затори. Громадський транспорт рухається із перебоями та запізненнями.

"То приторможуємо, то обминаємо. Мучаємося", - говорить Михайло Когут, водій тролейбуса.

Скарги та звернення від громадян в поліцію надходять мало не щодня. Та поки одні пишуть заяви, інші сьогодні вийшли на протест. Хотинську вулицю перекрили.

"В минулому році було складено 450 протоколів щодо аварійності вулиці Хотинської. Основний меседж сьогодні - до Кабінету міністрів. Зокрема, до пана Гройсмана: не потрібно ігнорувати громаду, яка рухається по цьому місцю, де ламається автотранспорт", - говорить Юрій Ковалець, громадський активіст.

До протестувальників з'їжджаються чиновники. Запевняють: вже виділили гроші на необхідну документацію, а також три мільйони гривень на ремонт. Проте, зізнаються самі ж посадовці, цієї суми для капітального відновлення недостатньо. Загалом потрібно 200 мільйонів.

"В нас всього виділена рекордна сума в бюджеті на ремонт капітальний доріг - 144 мільйони. Це на всі дороги в місті. Тобто, цих коштів, дійсно, недостатньо, щоби нам одну вулицю Хотинську відремонтувати", - говорить Володимир Бешлей, директор департаменту Жкг Чернівецької міськради.

Мітингувальники кажуть - гроші потрібно просити у столичних чиновників. І допоки ті не виділять усю необхідну суму, обіцяють: з вулиці не підуть.