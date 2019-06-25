Російський військовий літак приземлився в головному аеропорту Венесуели.

Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на власні джерела. Три місяці томУ, у березні, аналогічна ситуація спричинила суперечки між Вашингтоном і Москвою. Тоді до латиноамериканської країни прибули два російські військові літаки з чиновниками Міноборони та сотнею військовослужбовців. США звинуватили Росію в "безвідповідальній ескалації" ситуації у цій країні.

У російському МЗС, натомість, заявили, що літаки доправили фахівців, які працюють за збройними контрактами. Зараз жодних коментарів щодо ситуації ані з Москви, ані з Каракаса не надходило.