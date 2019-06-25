Во вторник, 25 июня, на Украину обрушилась сильная магнитная буря. Есть вероятность, что метеочувствительным людям не поздоровится в этот день.

Симптомы при магнитных бурях

"Подробности" сообщали о том, что магнитная буря оказывает влияние на человека не самое лучшее. При этом сильней всего они влияют на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией.

Метеозависимые люди зачастую страдают от:

головокружения,

головных болей – вплоть до мигреней,

скачков давления,

развития тахикардии,

болевых ощущений в области суставов,

слабости, ухудшения общего самочувствия,

сонливости или же, наоборот, бессонницы,

раздражительности или полной апатии.

У пожилых людей обостряются хронические патологии.

Как помочь себе при магнитных бурях

Метеозависимым людям в этот период стоит сократить нагрузки – как эмоциональные, так и физические.

В первую очередь стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

При этом необходимо отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Лучше есть побольше фруктов: черники, бананов, абрикосов, изюма, а также лимоны и смородину с клюквой.

Будьте здоровы и следите за прогнозом магнитных бурь, чтобы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох!

Раньше сообщалось о том, что 9 июня Украину накрыла мощная магнитная буря. Во время сильных магнитных бурь может быть повышенное эмоциональное напряжение.