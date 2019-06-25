На Украину обрушилась мощная магнитная буря [ Редактировать ]
Во вторник, 25 июня, на Украину обрушилась сильная магнитная буря. Есть вероятность, что метеочувствительным людям не поздоровится в этот день.
Симптомы при магнитных бурях
"Подробности" сообщали о том, что магнитная буря оказывает влияние на человека не самое лучшее. При этом сильней всего они влияют на людей с сердечно-сосудистыми патологиями, психическими расстройствами, повышенным или пониженным уровнем артериального давления, а также вегетососудистой дистонией.
Метеозависимые люди зачастую страдают от:
- головокружения,
- головных болей – вплоть до мигреней,
- скачков давления,
- развития тахикардии,
- болевых ощущений в области суставов,
- слабости, ухудшения общего самочувствия,
- сонливости или же, наоборот, бессонницы,
- раздражительности или полной апатии.
У пожилых людей обостряются хронические патологии.
Как помочь себе при магнитных бурях
Метеозависимым людям в этот период стоит сократить нагрузки – как эмоциональные, так и физические.
В первую очередь стоит обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь нужно избегать переедания – оно повышает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
При этом необходимо отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Лучше есть побольше фруктов: черники, бананов, абрикосов, изюма, а также лимоны и смородину с клюквой.
Будьте здоровы и следите за прогнозом магнитных бурь, чтобы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох!
Раньше сообщалось о том, что 9 июня Украину накрыла мощная магнитная буря. Во время сильных магнитных бурь может быть повышенное эмоциональное напряжение.
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