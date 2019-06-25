До конца этого месяца осталось совсем немного. Однако последняя неделя может оказаться катастрофичной для многих знаков зодиака. Об этом заявил астролог Влад Росс, пишет "Главред".

"28-30 июня - очень опасны. Эти дни будут в ауре солнечного затмения, которое произойдет 2 июля. Поэтому в последние три дня июня лучше не летать самолетами", - предупредил астролог.

Кроме того, по словам Росса, в начале недели не стоит совершать никаких покупок, не вести финансовых дел и не осуществлять важных денежных операций.

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"24-25 июня - это будут финансово неблагоприятные дни, когда Венера будет делать жесткий квадрат к Нептуну", - сказал он.

В то же время, астролог отметил, что 27-30 июня сложится благоприятное время для азартных игр.

"Когда Меркурий перейдет в знак Льва, можно смело играть на бирже, запускать рекламные кампаний, идти в казино и зачинать детей", - добавил Росс.

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