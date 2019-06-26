В ПАСЕ хотят отправить депутатов от Крыма [ Редактировать ]
Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI.
"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.
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