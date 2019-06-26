Вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой заявил о возможном участии в Парламентской ассамблее Совета Европы депутатов от аннексированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Русской службе RFI.

"Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал российский политик.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ одобрила резолюцию по возвращению России в организацию, а также Украина официально остановила работу в ПАСЕ.