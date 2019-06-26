Как побороть стресс: советы медиков [ Редактировать ]
Большинство людей часто испытывают стресс, но совсем не знают как с ним бороться. Одни спасаются в компании веселых друзей, другие "ныряют" с головой в работу, третьи - начинают злоупотреблять алкоголем. Однако существуют более безопасные и эффективные способы снять нервное напряжение, передает newsyou.info.
Отмечается, что глубокое дыхание снижает кровяное давление, улучшает пищеварение, а также избавляет от бессонницы и укрепляет легкие.
Важно выполнять это действие ритмично через нос и обязательно задействовать диафрагму.
Существует много методик глубокого дыхания. Если регулярно выполнять такие упражнения, можно укрепить своё здоровье и не испытывать стресс.
Ранее сообщалось, почему отекают ноги, а также чем опасно купаться в море.
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