ID-карты: о чем должны знать украинцы [ Редактировать ]
ID-карты, которые со временем должны получить все украинцы, оказались не такими удобными, как ожидала большая часть населения. Так, с 1 ноября 2018 года можно в любой момент обменять привычный паспорт на пластиковый. Сколько стоит ID-карта в Украине? Уже с 1 июля стоимость документа станет выше на 30%. Повторно получить паспорт можно будет за 345 гривен - до 20 рабочих дней или за 471 гривну до 10 рабочих дней.
Однако, на деле все оказалось не так идеально. Если человек получает первый пластиковый паспорт в 14 лет - его нужно будет сменить уже через 4 года, а лицам, достигшим 18 лет, нужно будет обновлять ID-карту каждые 10 лет.
Для того, чтобы изменить бумажный паспорт на ID-карту, украинцу необходимо предоставить такие документы: паспорт и справку о присвоении идентификационного кода или отметку об отказе принять его.
С ID-картой в Европу ездить нельзя. Для этого существует биометрический загранпаспорт. Однако, есть возможность посетить Турцию. Соответствующее соглашение между странами вступило в силу с 1 июня 2017 года. С таким паспортом в Турции можно находиться 90 дней в течение 180-дневного периода.
Так, разумеется, ID-карты не всем украинцам придутся по душе. Однако, теперь получить паспорт в виде привычной книжки нельзя. Во всех случаях, когда нужна замена паспорта (смена фамилии и т.д.) выдается уже ID-карта.
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