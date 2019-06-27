У дикій природі таких вовків лишилося тільки близько двох десятків

Шістьох рідкісних мексиканських вовченят показали у зоопарку Мехіко. Народилися вони у травні, проте лише нині починають вивчати все довкола.

Тварин цього виду майже повністю винищили фермери у сімдесятих роках минулого століття.

У дикій природі таких вовків лишилося тільки близько двох десятків. Зате в неволі вдалося вивести 240 особин.