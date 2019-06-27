У зоопарку Мехіко показали рідкісних вовченят [ Редактировать ]
Шістьох рідкісних мексиканських вовченят показали у зоопарку Мехіко. Народилися вони у травні, проте лише нині починають вивчати все довкола.
Тварин цього виду майже повністю винищили фермери у сімдесятих роках минулого століття.
У дикій природі таких вовків лишилося тільки близько двох десятків. Зате в неволі вдалося вивести 240 особин.
по теме
У Мексиці провели на пенсію собаку-рятувальника
Знаменитого собаку-рятувальника урочисто провели "на пенсію" в Мексиці. Церемонію на честь чотирилапої героїні Фриди влаштував військово-морський флот країни, де вона служила 9 років
У Львові влаштували перепис вуличних котів
У Львові порахують вуличних котів. Шукатимуть пухнастиків волонтери. Досвід українців уже готові перейняти у 15 країнах світу
Біля Канева Дніпро вкрило мертвою рибою
У Дніпрі масовий мор риби. Поблизу Канева місцеві жителі виявили мертвих лящів, пліток, окунів, судаків, бичків і щук. Територію замору обстежили іхтіологи та рибний патруль
Под Киевом собака растерзала пенсионерку
В Киевской области в городе Васильков произошел жуткий инцидент
Кот выжил после стирки в машинке
Девушка случайно закрыла кота в стиральной машинке
До Руанди привезли носорогів із Європи
П'ятьох рідкісних чорних носорогів із європейських зоопарків привезли в Африку. Тварин подарували уряду Руанди зоопарки Чехії, Данії і Великої Британії. До перельоту рогатих велетнів готували кілька місяців поміщали в контейнери, схожі на ті, що будуть у літаку.