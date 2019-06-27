Девушка из британского города Уэртинг поехала сдавать экзамен через несколько дней, после того, как врачи начали стимуляцию ее родов. Об этом пишет Metro.

После полуторачасового экзамена девушка поехала в больницу, где родила девочку по имени Поппи.

"Я подумала, что лучше сдам все во время схваток, а не с кричащим ребенком, и просто сделала это", - сказала Дарбишир.

Девушка уже не в первый раз сдает экзамены перед родами. В 16 лет она писала тест по географии и испытывала сильные боли. Через несколько дней после экзамена она родила сына Хьюго.

Ранее сообщалось, что кот выжил после стирки в машинке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram-канале.