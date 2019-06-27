Апокалипсис в Киеве: город утопает под дождем (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Пожарная опасность в столице и области чрезвычайная (5 класса). Температура воздуха днем поднимется в столице до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.
Уже к полудню в четверг Киев и пригород затянули тучи и усилился ветер.
Ранее сообщалось, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.
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