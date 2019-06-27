У НАТО вирішили відповісти Росії, якщо у Москві не повернуться до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Про це заявив генсек Альянсу після зустрічі з міністрами оборони НАТО. Яку саме відповідь готують в альянсі і скільки там готові чекати на рішення Росії - розкаже Олена Абрамович.

Ситуація загострюється. Міністри оборони країн НАТО на зустрічі у Брюсселі вирішили, що час протидіяти загрозі нових російських ракетних систем. Бо Москва ігнорує численні заклики виконувати угоду про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Це договір 1987 року, про який домовилися тогочасні президент США Рональд Рейган і радянський лідер Михайло Горбачов, аби ліквідувати арсенали середніх ракет двох найбільших ядерних держав світу.

"Ми не побачили ознак того, що Росія хоче повернутися до виконання договору. Навпаки, вона продовжує виготовляти та постачати ракети SSC-8. Тому НАТО готується до діяльності у світі без Договору про ліквідацію ракет. Сьогодні міністри погодилися, що блок реагуватиме, якщо Росія не повернеться до дотримання договору".

Нові російські ракети SSС-8 мають подвійне призначення. Вони можуть нести ядерні боєголовки, мають короткий час попередження про напад, їх важко виявляти. Чим не шлях до застосування ядерної зброї у конфліктах? Водночас у НАТО не збираються розміщувати ядерні ракети у відповідь. Гонки озброєнь не буде. Альянс натомість зміцнить протиракетну оборону, розвідку та спостереження. До того ж, Росія ще має час подумати, зауважив генсек НАТО.

"НАТО вживатиме узгоджені сьогодні заходи лише у випадку, якщо Росія не повернеться до виконання Договору до 2 серпня. Час збігає. Але Росія все ще може зберегти ДРМСД. Якщо вони цього не зроблять до 2 серпня, то нестимуть повну відповідальність за зрив договору. Ми продемонстрували готовність зачекати, і закликали їх, знову і знову, до виконання договору, - протягом дуже багатьох років", - говорить Єнс Столтенберг, генсек НАТО.

Порушити ще раз це питання генсек Альянсу збирається на засіданні ради Росія-НАТО, яке заплановане на 5 липня. Проте Москва ще не підтвердила, що братиме у ньому участь. Більше того, РФ заперечує, що якимось чином порушує ракетний Договір.