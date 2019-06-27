В четверг, 27 июня, в Киеве объявили штормовое предупреждение. Пожарная опасность в столице и области чрезвычайная (5 класса). Температура воздуха днем поднимется в столице до +28...+30 градусов, ночью будет +18...+20 градусов.

Первая волна непогоды накрыла столицу в первой половине дня: ужасный ветер, гроза и ливень повалили деревья в городе и полностью парализовали движение в столице.

А вскоре киевлян накрыло второй волной. "Симптомы" те же: дождь, сумасшедший ветер и гроза.

Движение снова остановлено и автомобили утопают в лужах.

Раньше сообщалось о том, что в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram-канале.