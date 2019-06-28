Туреччина вимагає від США компенсацію за винищувачі F-35 [ Редактировать ]
Туреччина вимагатиме від Сполучених Штатів компенсації у разі припинення постачання американських винищувачів новітнього покоління F-35, - про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїіп Ердоган. І зокрема пригрозив зверненням до міжнародного арбітражного суду, аби затребувати мільярд 250 мільйонів доларів, які Туреччина вже витратила на цей проект.
Нагадаємо, раніше США заявили про можливе зупинення військової співпраці з Туреччиною, якщо Анкара не відмовиться від покупки російських систем протиракетної оборони С-400.
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