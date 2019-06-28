В Черновцах нашли чемодан с телом ребенка (фото) [ Редактировать ]
В четверг, 27 июня, на окраине Черновцов обнаружили чемодан с телом маленького мальчика.
Как информирует ГУНП в Черновицкой области, чемодан обнаружили прохожие, которые тут же сообщили о страшной находке правоохранителям.
Полицейские, прибывшие на место ЧП, выяснили, что в чемодане находился мертвый ребенок в возрасте до трех лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту следователи Садгорского отделения полиции начали уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство).
Ранее писали, что под Одессой нашли тело зверски убитого пенсионера.
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