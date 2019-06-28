Політичний мотив: На Київщині спалили пільгові автобуси від благодійного фонду Руслана Сольвара "Разом у майбутнє"

Село Бишів. П'ять років цими автобусами щодня возили пенсіонерів у райцентр Макарів і в Київ. Але сьогодні вночі на місцевій автобазі машини вигоріли вщент