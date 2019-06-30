В субботу, 29 июня, в Луганской области на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Иванова произошло ДТП. Водитель Mercedes столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии пострадали водитель и пассажиры ВАЗ, передает "УНН".

По предварительной информации, водитель Mercedes не оказав преимущества в движении, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался по главной дороге.

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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и пассажиры ВАЗ, среди которых малолетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.

Фото: Патрульная полиция

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