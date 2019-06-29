В Виннице произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и полицейской патрульной машины. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на перекрестке улицы Киевской и проспекта Коцюбинского возле гостиницы "Южный Буг".

"Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter совершил проезд на запрещенный красный свет и столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius", - сообщает пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Фищук.

По ее словам, на виновника ДТП составили протокол по статьи 124 КУоАП.

Ранее сообщалось, что под Киевом в страшном ДТП столкнулись мотоциклист и Ford, а также в Запорожье на ходу взорвалась фура.