В Виннице произошло серьезное ДТП с полицейским авто [ Редактировать ]
В Виннице произошло серьезное ДТП с участием микроавтобуса и полицейской патрульной машины. Об этом сообщают местные СМИ.
Авария случилась на перекрестке улицы Киевской и проспекта Коцюбинского возле гостиницы "Южный Буг".
"Водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter совершил проезд на запрещенный красный свет и столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius", - сообщает пресс-офицер патрульной полиции Татьяна Фищук.
По ее словам, на виновника ДТП составили протокол по статьи 124 КУоАП.
Ранее сообщалось, что под Киевом в страшном ДТП столкнулись мотоциклист и Ford, а также в Запорожье на ходу взорвалась фура.
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