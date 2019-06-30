Четверо звільнених військовополонених повернулися додому завдяки прямим переговорам з лідерами непідконтрольних Україні територій - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Четверо звільнених українців, що перебували в полоні на тимчасово окупованих територіях, вже вдома - у колі сім'ї.
Дмитро Великий та Максим Горяїнов - уродженці Дніпропетровщини. Яків Веремейчик повернувся на Волинь. Едуард Міхеєв - із Луганщини, тому поки що із двома доньками проживає в Харківській області.
Нагадаємо, військовополонені повернулися в Україну в п'ятницю завдяки прямим переговорам голови політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука з представниками так званих ЛНР-ДНР
"Переговоры по поводу освобождения как в Донецке, так и в Луганске - продолжаются, также продолжаются переговоры по освобождению наших граждан, которые отбывают наказание в Российской Федерации.
Наше желание - установить мир и прекратить боевые действия. И это интерес граждан Украины, - напоминаю, что таких более 80 процентов!
Вопросами освобождения я тоже занимаюсь с 2014 года. И я, организовывав освобождения и обмены, уже на сегодняшний день 489 человек, граждан Украины, которые вернулись домой, вернулись в семьи и вернулись к родным", - зазначив Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя".
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