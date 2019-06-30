"Опозиційна платформа - за життя" закликає відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Відновлення економіки, достойні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя". Окрім того, у політсилі впевнені: для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - це дасть змогу спинити здорожчання всіх інших товарів.
"Мы прекратим! Увеличим минимальную пенсию. Те, кто получает сегодня полторы-две тысячи гривен - невозможно прожить на эти деньги, - все это понимают. Мы отменим эту пенсионную реформу, и будем пошагово увеличивать пенсии - тем, кто получает их маленькими, они будут больше.
Мы возьмем под жесткий контроль цены на товары первой необходимости, потому что, когда отменили этот контроль - сразу они подскочили и сработал спусковой крючок для всех цен в стране, все цены повысились. Мы возьмем контроль и будем жестко все контролировать, чтобы не было безумного роста цен", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
Про це співголова партії заявив під час нещодавнього візиту на Полтавщину.
Юрій Бойко проїхав містами області, аби особисто поспілкуватися з жителями. Люди скаржилися політикові на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу. Юрій Бойко пообіцяв, що його політсила докладе якнайбільше зусиль, щоб новий парламент нарешті почав працювати на добробут громадян.
по теме
Страйк гірників на Донеччині: "Опозиційна платформа - За життя" закликає терміново вирішити проблеми шахтарів
Гірники шахти "Південно-Донбаська №1" у Вугледарі на Донеччині через заборгованість із зарплатами оголосили безстроковий страйк
Зниження тарифів, підвищення зарплат та закінчення війни: жителі Полтавщини поставили відверті запитання співзасновнику "Опозиційної платформи - За життя" Юрію Бойку
Аби відверто поговорити з політиком на головну площу Кременчука зійшлися десятки людей - кожен зі своїми скаргами та запитаннями
Индекс борща: насколько изменилась стоимость блюда за год
Цены в Украине меняются так, что украинцы не всегда обращают внимание, какие продукты, а главное - на сколько дорожают
Цены на продукты в Украине стремительно растут
По состоянию на 25 июня 2019 года, ряд социальных продуктов в Украине подорожали
Размер минимальной пенсии должен быть как минимум 7000 гривен - Наталия Королевская
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская прокомментировала запланированное на 1 июля повышение пенсий