Відновлення економіки, достойні зарплати та пенсії - це головні пункти програми партії "Опозиційна платформа - За життя". Окрім того, у політсилі впевнені: для добробуту громадян необхідно відновити контроль за цінами на товари першої необхідності - це дасть змогу спинити здорожчання всіх інших товарів.

"Мы прекратим! Увеличим минимальную пенсию. Те, кто получает сегодня полторы-две тысячи гривен - невозможно прожить на эти деньги, - все это понимают. Мы отменим эту пенсионную реформу, и будем пошагово увеличивать пенсии - тем, кто получает их маленькими, они будут больше.

Мы возьмем под жесткий контроль цены на товары первой необходимости, потому что, когда отменили этот контроль - сразу они подскочили и сработал спусковой крючок для всех цен в стране, все цены повысились. Мы возьмем контроль и будем жестко все контролировать, чтобы не было безумного роста цен", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Про це співголова партії заявив під час нещодавнього візиту на Полтавщину.

Юрій Бойко проїхав містами області, аби особисто поспілкуватися з жителями. Люди скаржилися політикові на низькі пенсії, високі тарифи та неналежну медичну допомогу. Юрій Бойко пообіцяв, що його політсила докладе якнайбільше зусиль, щоб новий парламент нарешті почав працювати на добробут громадян.