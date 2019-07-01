В воскресенье, 30 июня, в Хмельницкой области произошел серьезный инцидент. На колесе обозрения, местном аттракционе, застряли 7 человек, трое из которых - дети. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

"30 июня в 15:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на ул. Шевченко в г. Каменец-Подольский Хмельницкой области из-за технической неисправности остановилось колесо обозрения и на высоте в ловушке оказались люди. Немедленно по указанному адресу был направлен дежурный караул 5-й государственной пожарно-спасательной части, а также автолестница", - говорится в сообщении.

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Так, на месте происшествия пожарные с помощью спецоборудования, а также автолестницы сняли целыми и невредимыми с высоты 7 человек, 3 из которых - дети 8, 10 и 11 лет.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина неисправности аттракциона выясняется.

Фото: ГСЧС

Ранее сообщалось, что в Днепре на аттракционе провалилось дно, а также ребенок умер во время катания на качелях.