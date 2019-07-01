В Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа категорически опровергают распространенную некоторыми украинскими медиа информацию о якобы продаже Фирташем своей доли в телеканале "Интер". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.

"Никаких переговоров о продаже доли Дмитрия Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний не ведется", - отмечают в компании.

В сообщении также говорится, что "появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа".

"Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF", - подчеркивают в компании.