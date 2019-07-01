У Фирташа опровергли продажу доли в телеканале "Интер" [ Редактировать ]
В Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа категорически опровергают распространенную некоторыми украинскими медиа информацию о якобы продаже Фирташем своей доли в телеканале "Интер". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.
"Никаких переговоров о продаже доли Дмитрия Фирташа в телеканале "Интер" ни с кем не велось и на сегодняшний не ведется", - отмечают в компании.
В сообщении также говорится, что "появление данной информации является намеренным информационным вбросом, запущенным политическими оппонентами Дмитрия Фирташа".
"Также речь может идти о недобросовестной конкуренции, вплоть до подготовки рейдерской атаки на медиа-актив Group DF", - подчеркивают в компании.
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