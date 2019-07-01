На Приазов'ї сталась масштабна пожежа сухостою [ Редактировать ]
На Приазов'ї сталась масштабна пожежа сухостою. Вона загрожувала позиціям українських військових та мирним жителям, що мешкають біля Широкиного і Бердянська. Люди спочатку почали самотужки гасити полум'я, а потім до них приєднались підрозділи ЗСУ та загони ДСНС, що служать у складі Об'єднаних сил. Небезпеку становило і те, що вогонь спричинив детонацію снарядів, які лишились відтоді, коли тут точились бойові дії. На локалізацію пожежі знадобилось 10 годин. Постраждалих немає.
"Почалося ще вночі. Локалізовували, боролися з вогнем своїми силами. завдяки лопат, гілкам".
"Загрожувала багато, це населені пункти сопине, бердянську загрожувала пожежа. Могло бути і від якоїсь диверсії, яка могла буть зроблена. Це міг бути і умисний підпал. устновить це не представляє зараз можливості", - говорить Олег Прилипко, керівник ВЦА сіл Широкине та Бердянське.
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