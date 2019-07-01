Дострокові вибори: 27 тисяч українців змінили місце місце голосування [ Редактировать ]
Перед достроковими виборами до Верховної Ради вже змінили місце голосування майже 27 тисяч українців. Про це свідчать дані Державного реєстру виборців. Найбільше людей голосуватимуть у Києві. Тимчасово змінили місце голосування, зокрема, понад 600 жителів, що прописані в окупованому Криму. Таку ж процедуру пройшли понад 10 тисяч людей з Донецької та Луганської областей.
Як відомо, цього року ЦВК спростила процес зміни місця голосування. Для цього достатньо лише заяви і паспорта. Пройти процедуру можна до 15 липня. Нагадаю, дочасні вибори відбудуться 21 липня, у народні депутати балотуються майже 6 тисяч кандидатів.
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