В воскресенье, 30 июня, на новый пешеходный "мост Кличко" хотел заехать водитель автомобиля SsangYong. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

При проверке документов водителя было зафиксировано, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя сложили протокол.

Ранее сообщалось, что в Китае рухнул мост с автомобилями.