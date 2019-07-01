На "мост Кличко" снова "напали" [ Редактировать ]
В воскресенье, 30 июня, на новый пешеходный "мост Кличко" хотел заехать водитель автомобиля SsangYong. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
При проверке документов водителя было зафиксировано, что тот был в состоянии алкогольного опьянения. На нарушителя сложили протокол.
Ранее сообщалось, что в Китае рухнул мост с автомобилями.
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