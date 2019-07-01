Ученые провели ряд исследований и выяснили, какие способы профилактики онкологии самые эффективные, пишут aif.ua.

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Откажитесь от сигарет

Табачный дым вызывает онкологию не только у курильщика, но и у некурящих людей. Типы рака, которые вызывает курение: рак легких, пищевода, гортани, ротовой полости, горла, почек, мочевого пузыря, поджелудочной железы, желудка и даже шейки матки.

Откажитесь от алкоголя

Регулярное употребление алкоголя повышает риски рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, ободочной и прямой кишки и молочной железы. Поэтому лучше исключить спиртные напитки.

Займитесь спортом и употребляйте здоровую пищу

Некачественное питание, отсутствие физической активности, ожирение и лишний вес могут вызывать рак пищевода, ободочной и прямой кишки, молочной железы, слизистой оболочки матки и почек. Ограничьте себя в употреблении красного мяса, уберите мясные консервы, колбасу и сосиски из своего рациона, а также фастфуд - они повышают риск колоректального рака.



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