Смерть детей под Одессой: Зеленский дал поручение губернатору [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому руководителю Одесской областной государственной администрации и призвал взять под личный контроль расследование пожара, в котором погибли четверо детей. Об этом в Twitter сообщает Офис президента.
"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем", - прокомментировал Владимир Зеленский
"Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому", - прокоментував Володимир Зеленський пожежу на Одещині, під час якої загинуло четверо дітей.— Офіс Президента (@APUkraine) 1 июля 2019 г.
Напомним, в понедельник, 1 июля, в Одесской области в с. Черное случился пожар в жилом доме. Спасатели не смогли спасти четверых девочек, находящихся в жилье во время ЧП.
по теме
Под Одессой во время пожара погибли 4 ребенка
В понедельник, 1 июля, в Одесской области в с. Черное случился пожар в жилом доме
Визит Зеленского в Канаду: названа причина и дата поездки
Зеленский поедет с рабочим визитом в Канаду
В Киеве 7-летний ребенок выпал с балкона
В Киеве с балкона второго этажа выпал 7-летний ребенок и погиб
Под Житомиром утонул 10-летний ребенок
Под Житомиром во время купания утонул 10-летний ребенок
В Днепре пожар унес с собой жизнь 5-летнего ребенка
В понедельник, 17 июня, в Днепре в частном доме на улице Леонтовича произошел пожар