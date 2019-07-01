Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому руководителю Одесской областной государственной администрации и призвал взять под личный контроль расследование пожара, в котором погибли четверо детей. Об этом в Twitter сообщает Офис президента.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем", - прокомментировал Владимир Зеленский

"Одне з перших завдань для нового очільника Одеської ОДА – взяти під особистий контроль з’ясування причин цієї трагедії та унеможливлення подібних випадків у майбутньому", - прокоментував Володимир Зеленський пожежу на Одещині, під час якої загинуло четверо дітей. — Офіс Президента (@APUkraine) 1 июля 2019 г.

Напомним, в понедельник, 1 июля, в Одесской области в с. Черное случился пожар в жилом доме. Спасатели не смогли спасти четверых девочек, находящихся в жилье во время ЧП.