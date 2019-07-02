В Украине сложилась жуткая ситуация: шахтерам по-прежнему не выплачивают обещанную зарплату, в украинских селах отключается освещение из-за отмены ночного тарифа, на Донбассе обострилась ситуация и пр. Государство идет в разнос.

Об этом заявил народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в кулуарах Верховной Рады Украины по результатам встречи с мэрами украинских городов, которая состоялась во вторник, 2 июля.

"Сегодня мы наблюдаем жуткую картину по всей стране: шахтеры перекрыли трассу из-за невыплат зарплат, отмена ночного тарифа "убила" освещение в украинских селах… Я не хочу настраивать людей на негатив, но нужно понимать, что "скачками" проблемы не решить. Мэры прифронтовых городов рассказали, что на Донбассе идет самая настоящая война - мира нет! Стреляют и те, и другие больше, чем при Порошенко! Получается, новая власть о мире "пошутила" - мира не будет! О тарифах тоже "пошутила" - их снижения не будет! На днях Богдан заявил о том, чтобы дать людям возможность общаться на русском. Однако сегодня в "Слуге народа" сказали, что и это была шутка!" - возмутился парламентарий.

Вадим Рабинович считает, что "сегодня государство идет в разнос, и нужно понимать, что это касается каждого: если мы еще посмеемся на парламентских выборах, и в новой Верховной Раде большинство возьмет "96-й" или "97-й квартал", то в стране произойдет коллапс".

"Сегодня мэры городов рассказали о колоссальном объеме невыплаченных долгов за электроэнергию. Осенью начнется отопительный сезон и в дома придет холод. Тарифы высокие, транзитный договор отсутствует… Кто-то понимает, что произойдет 1 января 2020 года, когда мы лишимся транзитного преимущества? В ответ мы смеемся и радуемся, а проблемы не решаем", - констатировал народный депутат.

"Люди хотят жить в своей стране и процветать здесь, но государство им не дает этого делать. Чего только стоит решение Кабмина ввести положение о лицензировании складов ГСМ - это же только создает новую коррупционную схему! Нам всем рассказывают о децентрализации, но в то же время на местные советы возложили оплаты за всех льготников. Кто-то задумался о том, как местные власти будут покрывать эти расходы?!" - возмутился Вадим Рабинович.

Отдельное внимание народный депутат обратил и на работу Верховной Рады Украины восьмого созыва.

"Эта Рада не работает - она выполняет функцию предвыборной трибуны. Президент Зеленский продолжает шутить. А нам нужен мир! Поэтому "Оппозиционная платформа - За життя" занималась и будет заниматься вопросами урегулирования конфликта на Донбассе - мы молчать не будем", - пообещал сопредседатель политсилы.

Вадим Рабинович напомнил о том, что на днях глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук вернул на Родину, в семьи, украинских пленных.

"И вместо того, чтобы поблагодарить Медведчука за спасение детей Украины, власть назвала такой шаг преступлением. У Зеленского, что "комплекс Наполеона"? Представители нашей партии поехали договариваться о снижении тарифов для украинцев, а против них опять же возбуждают уголовные дела. Хочу напомнить, что патриоты - это люди, которые делают все для того, чтобы страна жила лучше. Все остальные определения являются неверными и обманывают граждан. Что это за патриоты, которые способствует эмиграции украинцев, заставляют их голодать и что это за новая власть, которая продолжает этот курс?" - возмутился политик.

Вадим Рабинович напомнил, что он голосовал за кандидата в президенты Владимира Зеленского. "Но я еще такого не видел, чтобы политик за первые 30 дней отказался от всех абсолютно обещаний - одни хихоньки да хаханьки. Только и говорят о переносе Администрации Президента в стеклянное здание, на которое 300 млн "даст знакомый" и фишкой которого будет фонтан и живое дерево. Это что за сумасшедший дом такой?!" - задался вопросом парламентарий.

Возмущают политика и назначения власти:

"Нового главу таможни Нефедова - представителя Сороса в Украине - называют "новым лицом". Но мы эти "лица" уже видели раньше! Ежегодно в этой дыре - таможне - пропадает порядка 5 млрд долл. Нефедов имеет отношение к американскому миллиардеру Соросу, является бывшим замом Абромавичуса, поддерживает и участвует в гей-парадах. И это мы называем "новым лицом", такое "новое лицо" нам нужно?"

В свою очередь Вадим Рабинович сообщил, что внес на рассмотрение парламента законопроект об уголовной ответственности за невыполнение предвыборных обещаний, "потому что это стало главной проблемой нашей страны".

"Плетут кто, что хочет, а делом никто не занимается! Я внес два законопроекта - простых и ясных, которые скопировал у поляков (чтобы мне никто не сказал, что это популизм). Так вот поляки выплачивают "тринадцатую пенсию" пожилым людям и отменили налоги для молодежи. Я предлагаю закрепить на законодательном уровне обязательное начисление "13-й пенсии" пенсионерам и отменить начисление налога на доходы физических лиц людям, не достигшим 26-летнего возраста. Уверен, это остановит отток молодежи!", - заявил народный депутат.

"Нужно спокойно оценить ситуацию. Мы правильно сделали, что сердцем выбрали Зеленского, потому что нужно было убрать Порошенко. Но на этом надо закончить шутки и на парламентских выборах голосовать головой за мир, за снижение тарифов. Нам осталось 20 дней до судьбоносного выбора: мир или война. Выберите мир и жизнь!" - резюмировал Вадим Рабинович.