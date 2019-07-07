Астрологи утверждают, что июль - лучшее время для новых отношений. Особенно это касается одиноких. В этом месяце звезды благоприятствуют лишь определенным знакам зодиака.

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Телец

Одинокого Тельца в июле ожидает множество сюрпризов от человека, к которому он давно уже испытывал чувства. Но не стоит терять контроль в происходящем. Июль, как и положено летнему месяцу, подогреет чувства Тельца, сделает их сентиментальными и влюбчивыми, заставит чаще анализировать прошлое и писать любовные письма.

Дева

Некоторые Девы начнут подумывать о любовной авантюре, но решатся ли на романтическое безумство, сказать трудно. Астрологи рекомендуют обратить внимание на людей рядом, возможно - это и есть ваша судьба.

Стрелец

В июле звезды подталкивают Стрельцов на новые знакомства и самые различные авантюры. Поддайтесь. Есть вероятность, что это поможет необычным образом организовать вашу личную жизнь.

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