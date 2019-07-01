В течение недели, с 1 по 7 июля, Вселенная будет благосклонна практически к каждому знаку зодиака. Однако, есть те, кто действительно долго и искренне ждал счастья.

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Рак

Начало недели - лучшее время, чтобы убрать прочь все стеснения и сделать первый шаг. Поверьте, это идеальный период для новых отношений. В среду и четверг вам стоит осторожнее быть с прошлым, предыдущие отношения могут взяться из ниоткуда и отнять всю энергию и силы. Ближе к выходным вас ожидает приятная встреча, которая и станет решающей.

Весы

В этот период любовь всей вашей жизни может посмотреть на вас с другой стороны. Есть вероятность, что ваши отношения изменятся в лучшую сторону, но необходимо трезво проанализировать услышанное и искренне поговорить. Только в этом случае ваш союз будет наполненным гармонией.

Водолей

Для того, чтобы сконцентрироваться на отношениях, вам необходимо убрать прочь все лишние мысли. Лучше забыть обо всех переживаниях и стараться решать проблемы спокойно. В таком случае звезды станут благосклонными к вам и изменения будут весьма приятными.

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