Растяжки - ненавистная проблема многих женщин. Чаще всего они возникают вследствие беременности или же лишнего веса. Это внешние изменение, которые возникают в связи с утерей эластичности кожи. Многие люди борются годами с неэстетичными образованиями, но далеко не все знают об эффективных методах избавления от них, передает newsyou.info.

По словам экспертов, чаще всего растяжки можно встретить на бедрах, груди, животе. Только что появившиеся растяжки - багряного или фиолетового цвета за счет того, что просвечиваются кровеносные сосуды через соединительную ткань. После того, как восстановится тонкий слой эпидермиса, растяжки становятся розовыми, а потом и вовсе белыми, после чего намного сложнее поддаются коррекции.

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Растяжки появляются на фоне гормонального изменения в организме, чаще всего вызванного беременностью и родами. Кожа истончается и растягивается так, что ее эластичности не хватает, чтобы сократиться и места надрывов замещаются соединительной тканью.

Если растяжки уже появились, то самым лучшим способом от них избавиться или уменьшить их проявление будет лазерная терапия. При такой шлифовке выравниваются поверхностные слои кожи и они становятся менее заметными. Также косметологи часто назначают курсы мезотерапии, во время которых в кожу вкалывают специальные витаминные коктейли, помогающие ускорить регенерацию клеток.

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Предотвратить появление растяжек: сбалансированное питание, достаточное количество растительных жиров, особенно ненасыщенных. Также к каждому приему пищи стоит добавлять белок.

Следует повышать эластичность кожи, делая контрастный душ, пользуясь специальными кремами, содержащими эфирные масла. Кроме того, нужно улучшать обмен веществ за счет регулярного отшелушивания поверхностного слоя кожи различными скрабами и элементарными физическими упражнениями, которые повышают концентрацию кислорода в крови и улучшают кровообращение, а соответственно питание тканей.

Также, пить достаточное количество чистой воды, чтобы образовывалась лимфа, вместе с выходом которой кожа избавляется от продуктов обмена, сохраняя при этом упругость. Сократить количество продуктов, гликемический индекс которых выше 55, т.к. быстрые углеводы уменьшают способность коллагеновых волокон растягиваться, что приводит к микроразрывам кожных покровов.

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