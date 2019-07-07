З речами на вихід. В Дніпрі з реабілітаційного центру виписали кілька десятків дітей - аутистів. Цей заклад в області єдиний. Де тепер навчати дітей, розбиралася Олена Мендалюк.

Сина Оксани не брав на реабілітацію чи на навчАння жодний приватний або державний заклад. У хлопчика особливості розвитку - аутизм. Він складно взаємодіє з оточуючим світом. Аби не тривожити дитину, жінка залишила його вдома з дідусем та бабусею. У центрі соціальної реабілітації дітей - інвалідів її син вже 2 тижні. Жінка каже, вперше за 8 років бачить свого сина спокійним.

"Если он там не хочет кушать или не хочет в туалет. Он просто. Так как он не может это сказать, он начинает это эмоционально вызывать, как сказать, в агрессию. Начинает быть агрессивным, начинает щипаться, кусаться, убегать. А сейчас он просто отказывается, говорит, я не хочу и все спокойно проходит", - говорить Оксана Дудко, мати.

Кілька днів тому директор закладу відправив сина Оксани та ще кілька десятків дітей на вимушені канікули. Батькам видав документ про те, що курс реабілітації завершився. Батьки кажуть, аби дитина продовжила навчання, треба пройти спеціальну комісію. А це зовсім не легко.

"Моему ребенку это грозит тем, что он отвыкнет от центра, от графика и в своих навыках откатится назад. 1 августа будет комиссия, которая будет решать продолжит ли реабилитацию в этом центре мой ребенок и на какой срок. Это может быть один месяц, опять отчисление отпять сбор всех документов и ожидание в очереди пока будут реабилитироваться возможно какие-то дети", - говорить Тетяна Афанасьєва, мати.

Центр такого типу - єдиний в області. Програму розробили самы батьки. Пройшли відповідні тренінги та навчальні курси, а потім вдосконалили навчАння. Дехто працевлаштувався в штат, хтось - на волонтерських засадах. Система навчання тут - унікальна.

"На сегодняшний день государство не может реабилитировать не то чтобы качественно, а просто реабилитировать детей с такими, таких сложніх детей в государственній структурах. По простому это звучит так. Это один воспитатель на 10 детей, а в старшей группе один воспитатель на 12 детей. Это физически не возможно контролировать детей с такими сложностями и давать им еще какую-то реабилитацию", - говорить Костянтин Проненко, вихователь Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

Керівництво центру каже - заклад переповнений. Реабілітацію проходить майже сто дітей, а місць всього 85.

"Курс реабилитации от месяца до 6 месяцев. Дети этих родителей. которые сейчас поднимают этот вопрос, он здесь находятся 2 года. К сожалению, бывают случаи когда реабилитация идет и в обратно, тоесть получается регресс. Это зависит от физического здоровья каждого ребенка", - говорить Володимир Кузьмін, заступник директора Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

В Дніпропетровській обладміністрації розповідають в черзі на реабілітацію срок дітей.

Ось цей заклад треба розширювати, тому що не хватає нам забезпечувать реабілітацію деток. На чергову сесію, будемо виносити рішення по розширенню і по збільшенню в центрі кількості штатних одиниць в їхній структурі ", - говорить Валентина Сливна, заступник директора департаменту соціального захисту Дніпропетровської облдержадміністрації

До навчання діти зможуть повернутися вже 1 серпня. Чиновники обіцяють розширити реабілітаційний центр за рахунок облаштування горішнього поверху. У найближчі пів року мають виділити кошти та провести ремонт.