"Трагедия на востоке Украины продолжается", - Дональд Туск [ Редактировать ]
Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам посещения Станицы Луганской заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения. Об этом он написал в своем Twitter.
"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны", - написал он.
Туск также отметил, что провел "хорошие встречи с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".
Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b— Donald Tusk (@eucopresident) 7 июля 2019 г.
Ранее мы также писали о том, что Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской.
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