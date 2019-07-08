Президент Европейского совета Дональд Туск по итогам посещения Станицы Луганской заявил, что трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения. Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня побывал в Станице Луганской с президентом Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны", - написал он.

Туск также отметил, что провел "хорошие встречи с отважными украинскими солдатами, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями".

Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa. The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia’s war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b — Donald Tusk (@eucopresident) 7 июля 2019 г.

Ранее мы также писали о том, что Зеленский пообещал восстановить разрушенный мост в Станице Луганской.