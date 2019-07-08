Буревій накоїв лиха на Закарпатті (відео) [ Редактировать ]
Закарпаттям пронісся буревій. У селі Сюрте шквальний вітер позривав дахи та повалив дерева, гнув та зносив металочерепицю, паркани, подекуди обвалив і стіни будинків.
Ураган пошкодив електричні стовпи. А в Ужгороді через зливу затопило центральні вулиці міста, автовокзал та переїзд під залізничним мостом. Там буквально потонула машина.
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