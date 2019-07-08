В ОБСЕ сделали заявление об аннексии Крыма [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии Крыма. Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook.
В частности, частью документа стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2". Также в декларации есть 24 пункт, в котором указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности. Россию осуждают из-за аннексии Крыма и милитаризации Черного моря.
"С этим 24-м пунктом связана странное поведение одного из членов Швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29", - сообщил Высоцкий.
По словам народного депутата, Россия пыталась сорвать заседание ассамблеи отсутствием 8 своих делегатов.
"Это провокационное поведение российской делегации встретило осуждение среди почти всех других делегаций", - написал он.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ потребовала вывода российских войск из Украины.
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