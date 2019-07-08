В Хмельницком произошел вопиющий случай. Известно, что женщина "сдала в аренду" двух маленьких детей, сообщает "УНН".

По предварительной информации, проживая в городе Хмельницком, женщина активно подыскивала потенциальных клиентов для передачи детей за плату в "посуточную аренду" для принуждения к попрошайничеству.

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Установлено, что в августе прошлого года 32-летняя женщина, преследуя корыстные мотивы, решила осуществить незаконную сделку в отношении двух своих детей - мальчиков в возрасте 2 и 6 лет.

Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения 5 тыс. грн., которые злоумышленница получила за передачу детей на один день аренды.

По результатам рассмотрения обвинительного акта в указанном уголовном производстве лицо признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 3 статьи 149 (незаконное соглашение относительно малолетних детей) Уголовного кодекса Украины. Приговором Хмельницкого горрайонного суда ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Осужденная продолжает содержаться под стражей.

Ранее сообщалось, что под Кропивницким трагически умер ребенок, а также под Днепром дети подорвались на гранате.