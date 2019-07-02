Под Днепром дети подорвались на гранате [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля, в Днепропетровской области в селе Пашена Балка произошел жуткий инцидент. Известно, что дети подорвались на гранате. В происшествии пострадали 6 человек. Их срочно госпитализировали, двое в очень тяжелом состоянии, передает "Информатор".
По предварительной информации, дети нашли боевую гранату и подорвались на ней в центре села. Дети возрастом от 5 до 16 лет, травмы различной степени тяжести, у некоторых оторваны пальцы.
Подробности происшествия выясняются. На месте работают все спецслужбы, взрывотехники и следственно-оперативная группа.
Расследование ведется по двум статьям Уголовного кодекса - 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) и 264 (небрежное хранение оружия или боеприпасов).
Фото: Информатор
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