Дострокові вибори: Верховний суд України скасував повторне жеребкування [ Редактировать ]
Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партій на дочасних виборах до парламенту.
Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування. Про це у Facebook повідомила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька.
Нагадаю, відповідний позов подала "Аграрна партія" України через те, що партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі без жеребкування присвоїли 22 номер у бюлетені.
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