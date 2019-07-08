Верховний суд України скасував повторне жеребкування номерів партій на дочасних виборах до парламенту.

Голосування, як і заплановано, відбудеться 21 липня. Таким чином судді задовольнили апеляцію ЦВК та скасували рішення Шостого апеляційного суду, який зобов'язував провести повторне жеребкування. Про це у Facebook повідомила секретар Центрвиборчкому Наталія Бернацька.

Нагадаю, відповідний позов подала "Аграрна партія" України через те, що партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі без жеребкування присвоїли 22 номер у бюлетені.