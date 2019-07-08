Соціологи повідомляють: рейтинг Дональда Трампа виріс до рекордної позначки. Чому? І чи дасть це йому шанс знову опинитися в Білому домі? Дмитро Анопченко вивчав дані опитувань громадської думки.

Думкою американців соціологи цікавляться щодня. Час тривожний, до президентських виборів - рік, і будь-які зміни в настроях виборців ретельно відстежують і штаби самих кандидатів, і преса. Але показники ці часто "технічні", з великою похибкою і лише зрідка, впливові ЗМІ замовляють масштабні дослідження, що охоплюють усю Америку.

Цього разу на опитування спільно скинулися» телекомпанія ABC і газета Washington Post. І на свій подив з'ясували: рейтинг Трампа досяг максимуму за весь час його президентства з моменту інавгурації.

Ось подивімося: востаннє таке опитування проводили у квітні. Тоді лише 39 відсотків американців схвалювали дії Трампа, і 54 не сприймали. А ось зараз ситуація змінилася. Сьогодні кількість тих, хто незадоволений роботою чинного глави держави трохи знизилася, а рейтинг підтримки виріс - і рекордно. 44 відсотки - це найвища цифра, яку будь-коли бачили соціологи. Звичайно ж, вони почали з'ясовувати чому.

І дізналися: уся річ у економіці. Якщо дії Трампа щодо соціальних питань, його політику стосовно клімату, прав жінок, абортів, зброї та охорони здоров'я, підтримує тільки кожен третій житель раїни, то станом економіки задоволений кожен другий. Політику Трампа в економіці підтримав 51 відсоток респондентів, а це дуже багато.

Ось тільки навіть ця підтримка не гарантує Дональдові Трампу перемогу на нових виборах показують дані цього ж соцопитування. Американців запитали, що було б, якби вибирати їм довелося зараз між Трампом і одним із п'яти демократів, які мають найбільші шанси висунутися: колишнім віце-президентом Джо Байденом, сенатором Берні Сандерсом, найпопулярнішою жінкою-кандидатом від Демпартії, сенатором Елізабет Воррен, відкритим геєм - мером містечка "Саут-Бенд" в Індіані Пітом Буттеджаджем і сенатором від Каліфорнії Камалою Гарріс.

І опитування показують - якби вибори відбулися сьогодні, Трамп програв би кожному з цих п'яти політиків. Ось гляньмо: у парі Трамп-Байден - пророкують перемогу Байдена, 55% проти 41. Сандерс переміг би Трампа, набравши 51 процент проти 45 у чинного президента. Розрив (і не на його користь) величезний і з Воррен 51 відсоток до 44, і навіть із людьми, яких за межами країни багато і не знають - Гарріс 51% до 43 і Буттеджаджем 48% до 44.

При цьому кількість тих, хто не визначився - лише 3-4 відсотки. І навіть якщо всі вони перейдуть до Трампа, ситуації це не змінить, все одно може програти. А значить йому потрібно вже зараз відбирати прихильників у інших кандидатів!

Як він це робитиме - Дональд Трамп поки ще, мабуть, і сам не визначився. Зрозуміло, що боротиметься. Ясно, що спробує скоротити відрив, а то й вибитися в лідери. Але це опитування, по суті, вперше показало й Америці, і світові, що влада в Сполучених Штатах у 2020 все-таки може змінитися.