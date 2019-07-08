Несколько дней назад в популярной социальной сети известная артистка Лолита Милявская опубликовала пост, в котором рассказала о разводе со своим пятым мужем спортсменом Дмитрем Ивановым.

"Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход. У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет). Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь", - написала артистка.

А вот на последнем концерте певица осмелилась объявить причину такого решения.

"У каждого свой выбор, именно на сегодняшний день... И в праздник, в день семьи, верности, любви… Меня только неделю назад послал муж. Поэтому я, может быть, и не являюсь олицетворением верности", - сказала артистка.

Раньше сообщалось о том, что певица Лолита Милявская призналась в страшной болезни.

Так, недавно артистка вынуждена была обратиться к зарубежным врачам. Те тщательно осмотрели артистку, и их вердикт буквально шокировал ее.

А также Любовь Успенская шокировала признанием.