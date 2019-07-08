Украина готова начать восстановление моста возле Станицы Луганской в ближайшее время. Об этом в ходе брифинга по итогам 21-го саммита Украина - Европейский Союз 8 июля заявил президент Владимир Зеленский.

"Есть деньги в бюджете, есть предложения наших западных партнеров. Но для этого нужно, чтобы другая сторона демонтировала бетонные укрепления. Они сказали, что им потребуется 8-10 дней. Мы готовы сделать это за 2-3 суток, но это должен быть параллельный процесс. Стороны договорились об этом. Мое предложение после того, что я там увидел, - мы долго ждать не будем", - сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что в Станице Луганской, где он побывал вчера вместе с Президентом Европейского совета Дональдом Туском, местные жители, особенно пожилые люди, очень просили восстановить мост.

По словам главы государства, мост планируется построить в течение месяца, и это будут делать гражданские.

Также президент отметил, что сейчас люди пешком преодолевают расстояние между КПВВ и местом, где будет построен мост. Поэтому он предложил новому главе Луганской ОГА организовать движение пассажирских электрокаров и автобусов по данному маршруту.

Со своей стороны Дональд Туск подчеркнул, что Украина выполнила все обязательства по отводу войск. В то же время другая сторона до сих пор не сделала этого.

"Возможно, это будет способом проверить их верность (слову. – Ред)" - констатировал Дональд Туск.

Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.