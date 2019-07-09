Закон о незаконном обогащении: в ЕС сделали заявление [ Редактировать ]
Европейский Союз настаивает на необходимости восстановления в Украине криминальной ответственности за незаконное обогащение. Об этом говорится в совместном коммюнике участников саммита Украина - ЕС, обнародованном на сайте Министерства иностранных дел.
В частности, стороны договорились о важности ускорения усилий в борьбе с коррупцией, в том числе в течение текущего избирательного года.
"Мы приветствовали назначение судей Высшего антикоррупционного суда и прогресс в приближении начала его работы. Мы договорились о неотложной необходимости восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение и обеспечения необходимой независимости и эффективного функционирования всех антикоррупционных учреждений", - указано в совместном заявлении президента Евросовета Дональда Туск и президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.
Ранее мы писали о том, что законопроект о незаконном обогащении предусматривает уголовную ответственность.
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