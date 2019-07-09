Министры стран-членов ОБСЕ обсудят ситуацию в Украине [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июля, в Словакии пройдет встреча представителей стран-членов ОБСЕ, в ходе которой будет обсуждаться ситуация в Украине. Об этом заявили в МИД Канады, сообщает "Укринформ".
В частности, во время встречи должны обсудить "безопасность в регионе". Канаду будет представлять парламентский секретарь министра иностранных дел Роб Олифант. На встрече будут представители 57 государств.
"Дискуссии сосредоточатся на конфликте в Украине и безопасности в регионе, усилении роли ОБСЕ в пресечении транснациональных угроз и важности соблюдения прав человека, в том числе прав представителей ЛГБТ-сообщества - верховенства права, хорошего управления и экономических и экологических аспектов безопасности", - рассказали в МИД.
Ранее сообщалось, что ОБСЕ потребовала вывода российских войск из Украины.
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