В понедельник, 8 июля, в ГСЧС поступило сообщение о том, что в одном из санаториев на территории Конче-Заспы пропал человек. Спустя некоторое время в ходе поисковых работ обнаружили тело пропавшего мужчины в озере неподалеку, передает пресс-служба ГСЧС.

Известно также, что погибшему было 38 лет. Погибший находился на расстоянии 7 метров от берега и на глубине около 5 метров.

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Позже рыбаки-очевидцы событий рассказали спасателям, что мужчина пошел купаться в озеро один. Через время он пропал под водой. Причины и детали трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что под Киевом электричка задавила молодого парня, а также под Житомиром посреди улицы застрелили футболиста.