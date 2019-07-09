Депутати зібралися на позачергове засідання у Верховній Раді [ Редактировать ]
Верховна Рада 8 скликання "досиджує" в майже порожній залі. І в останній тиждень роботи навряд чи відзначиться прийняттям важливих законопроектів. Під питанням навіть - чи зберуться депутати на остаточне ухвалення виборчого законодавства.
Тим часом, посеред пленарного - у Раді вирішили зробити декілька годин позачергового засідання. Для чого? Про це далі.
У порожній сесійній залі геть не до виборчого законодавства. Народних депутатів більше турбують міжнародна політика та справи президента.
"Вчорашній саміт "Україна - ЄС" - це фактично останній саміт у цьому році, коли обрано нове керівництво Єврокомісії, європарламенту, інших структур. Я вважаю, що вчорашній саміт - він, все таки, провальний. Декларація по результатам - немає засудження будівництва "Північного потоку-2", - тобто, фактично, європейські країни підтримують це будівництво, позбавляючи нашу країни статусу країни-транзитера", - наголосив Олег Ляшко, народний депутат, "Радикальна партія".
У Батьківщині мають рішення суду щодо тарифів, і теж чекають на дії президента.
"Вже друга інстанція судова довела в засіданні, за моїм особистим позовом, що ціна на газ, яка встановлена і працює останні 5 років - є несправедливою, необгрунтованою, і незаконною. Враховуючи, що суд встановив незаконність постанов уряду Порошенка-Гройсмана, - наш новий президент Володимир Зеленський має повне законне право накласти вето на всі постанови уряду Порошенка-Гройсмана щодо підвищення цін на газ", - заявила Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина".
А сам же парламент, тим часом - усіляко ігнорує пропозиції президента. Приміром, сьогодні мав засідати профільний комітет, і розглядати звільнення міністра закордонних справ Клімкіна та призначення на його місце Вадима Пристайка. Але депутати - не доїхали.
"Не буде засідання, тому що немає кворуму, засідання буде уже в четвер, тому що деякі депутати зараз як кандидати - на мажоритарних округах, о 9.30 ми вирішили провести засідання для того, щоб кадрові питання, які можливо, на позачерговій сесії, в обід ми розглянемо", - говорить Анна Гопко, народний депутат, в.о.голови комітету ВР з питань закордонних справ.
Тим часом, позачергове засідання посеред чергового - справді планується на четвер. Замість обідньої перерви.
"У нас не было еще прецедентов, чтобы в пленарный день проводить внеочередное пленарное заседание. Закончим закон про избирательный кодекс, и потом нужно голосовать все остальные вопросы, можем сформировать порядок дений, это представьте - до двух пленарное заседание, с 2 до 4 - позачергове, а с четырех - очередное пленарное, ну чистый дурдом", - зазначив Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
"Зараз ми в залі бачимо не більше 30-50 народних депутатів, всі працюють в округах, всі працюють з людьми, вибори, і у всіх в пріоритеті стоїть агітація, а не розгляд поправок до виборчого кодексу, жодна з яких не проходить. Натомість, на четвер буде консолідація всіх депутатів, буде велика явка", - стверджує Тетяна Острікова, народний депутат, "Самопоміч".
На порядку денному позачергового засідання - закони, що передбачають створення реєстру педофілів і посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно дітей. Саме заради цих документів і збирали підписи для додаткового засідання Верховної Ради. Бо іншого шляху, щоб розглянути будь-які законопроекти, зараз немає. Адже роботу Ради досі блокує виборчий кодекс.
"У четвер, теоретично, можна було б прийняти виборчий кодекс - голосів би вистачило, але на мій погляд голосів "за" - не буде. Я не бачу, як прийняти виборчий кодекс при тих настроях, які панують. По-перше, це - мажоритарники, яким цей виборчій кодекс не потрібен", - заявив Володимир Куренной, народний депутат, "Блок Петра Порошенка".
"Я думаю - 90%, що він буде проголосований, беззаперечно - він дуже потрібний, він буде проголосований і президенту, напевно, доведеться його заветувати, тому що він буде технологічно недосконалий", - переконаний Олег Березюк, народний депутат, "Самопоміч".
"Встигнути, безумовно, - встигнуть, - якщо зберуться. Але головне питання - чи буде мобілізація, а вона залежить багато в чому від, скажімо так, вчорашньої влади. Тобто буде у тих же самих "порошенківців" бажання збиратись в останній день. Чому в останній день? Ну хочуть піти з позитивним бекграундом - це абсолютно логічна історія. Я сподіваюсь на те, що все таки, з ключових речей буде проголосований виборчий кодекс, який потрібен країні. Якщо ми хочемо такої деолігархізації, деокупації від комерції ради, - то нам потрібен виборчий кодекс", - наголосив Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.
Менше з тим, після виборчого законодавства можна буде розширити порядок денний. І тут можливі зміни, зокрема, кадрові, на яких наполягає президент. І на цьому - можливо підведуть риску під роботою верховної ради 8 скликання.
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